Rivière | Avocats | Associés accueille deux collaboratrices

Le département de droit public de l'immobilier et de l'énergie, dirigé par Olivier Bonneau, avocats associé, docteur en droit public et spécialiste en droit public et de l'urbanisme, intervient au bénéfice exclusif de ses clients professionnels de l'immobilier, des porteurs de projets d'installations de production d'énergies renouvelables et des collectivités territoriales, pour la défense de leurs projets.

Sa spécificité consiste dans la réalisation quotidienne d'audits de légalité de permis de construire et d'autorisations environnementales.

Laura Descubes, titulaire du master 2 « Droit immobilier » de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, a rejoint le département de droit public de l'immobilier et de l'énergie après y avoir effectué son stage final de formation d'élève-avocat. Elle développe une expertise en conseil et contentieux en droit de l'environnement et droit public de l'énergie. Elle intervient également en droit de l'urbanisme.

Nathalène Laquieze, titulaire du master 2 « Carrières administratives » de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, a commencé à exercer au sein du cabinet à la fin de l'année 2017 afin de renforcer le département de droit public de l'immobilier et de l'énergie. Elle développe une expertise en conseil et contentieux en droit de l'urbanisme et en droit des collectivités territoriales.