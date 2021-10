Rive gauche, c'est la rentrée du Marché Saint-Germain

Entre l'Odéon et Saint-Germain-des-Prés, le Marché Saint-Germain, livré en 1995,vaut à lui seul le détour, reprenant l'architecture du bâtiment originel du site sur lequel il s'élève. Celui-ci, imaginé par Jean-Baptiste Blondel sous l'impulsion de Napoléon Ier, se distinguait grâce à ses 112 arcades de pierre et ses quatre galeries qui accueillent, aujourd'hui, 6 500 m2 d'espaces commerciaux. À l'issue d'une profonde rénovation, Hines, acteur global privé de l'investissement immobilier, l'acquiert, en 2016, pour le compte d'un fonds de BVK. L'ensemble, qui se déploie sur trois niveaux au-dessus d'un parking public, est loué dans sa totalité. Il accueille un Apple store, Marks & Spencer, Nespresso, Uniqlo, le restaurant Mordu où officie Baptiste Trudel (Top Chef 2021) et l'Avant-Comptoir du Marché, concept du chef Yves Camdeborde, l'un des leaders de la bistronomie.