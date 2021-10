Risques juridiques et compliance : tendances actuelles

Tout le monde parle compliance ! Certaines directions générales tiennent même pour acquis leurs efforts. Pourtant, presque un répondant sur deux à l’Observatoire des directions juridiques 2013 déclare ne pas avoir engagé d’actions spécifiques en la matière. Et parmi ces derniers, 54 % ne prévoient pas d’investissement sur ce terrain dans les deux prochaines années.

Or, moraliser les pratiques et être l’auteur d’un marché exigeant en termes de sécurité, chaque dirigeant d’organisation économique responsable le souhaite afin d’inspirer le respect, tant d’un point de vue légal qu’éthique et construire sa posture de leader.

Afin d’échanger sur les points de motivation les plus importantes et parfois les plus délicats à formuler sur ces thématiques, le Centre de recherche LegalEdhec, en partenariat avec EY Société d’Avocats organisent cette conférence qui se décline en six sessions :

- Construire un référentiel de compliance effectif et efficace : quelle méthode ? Quelles limites ?

- Gérer les risques de corruption : quels dispositifs dans un environnement international évolutif ?

- La protection des données personnelles : quels enjeux de contrôle dans un monde de traçabilité ?

- Antitrust et compliance : quelles incitations, quel dispositif ?

- Conformité et risque-produit

- Intégrer les préoccupations de risque juridique et de compliance dans le gouvernement d’entreprise : quels enjeux et quelles solutions ?



Lors de cette conférence interviendront notamment des Avocats Associés de EY Société d'Avocats - Stéphane Baller, Virginie Lefebvre-Dutilleul, Fabrice Naftalski, Caroline Mercier-Havsteen, la Vice-Présidente du Cercle de la Compliance Blandine Cordier-Palasse, le Vice-Président de l’Autorité de la concurrence Patrick Spilliaert, Florence Raynal, Chef du Service des Affaires Internationales de la CNIL, Nicolas Magnier, Directeur en charge de la Gouvernance, Groupe Axa, Julien Coll, Délégué Général, Transparency International France, Jean-Philippe Roulet, Directeur en charge de la Gouvernance, Secrétaire du Conseil et Chief Compliance Officer du Secrétariat Général du Groupe Orange, Anne Longchampt, International Compliance Officer, EADS, Philippe Legrez, Directeur juridique du Groupe Michelin, Benjamin Brasseur, Directeur juridique Leroy Merlin France, Guy Gras, Directeur juridique et Affaires Réglementaires Groupe Yves Rocher, Pierre Charreton, Secrétaire Général et Directeur juridique Groupe Areva, Catherine Delhaye, Directeur Ethique et Conformité Groupe Valéo, ainsi que les professeurs Christophe Roquilly de l'EDHEC, Directeur du Centre de recherche LegalEdhec, Björn Fasterling, EDHEC, Nicolas Petit, Faculté de droit de l’Université de Liège, Executive Secretary du GCLC, Collège d’Europe, Christophe Collard, EDHEC, Olivier Beddeleem, Maître de Conférences, EDHEC et Rémy Sainte Fare Garnot, Administrateur d’honneur de l’AFJE, chercheur associé LegalEdhec.