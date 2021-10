Rigaud Avocats nomme une Counsel et un Avocat Manager

Premier cabinet exclusivement dédié au droit des rémunérations, Rigaud Avocats annonce la nomination d'Anne Seguin et de Matthieu Delpha respectivement en qualité de Counsel et d'Avocat Manager. Ces nominations confirment à nouveau la volonté du cabinet de privilégier la promotion interne pour répondre à sa croissance et témoignent de son dynamisme.

Portraits

Depuis sept ans, Anne Seguin assure, auprès des entreprises et des intermédiaires d'assurance, le rôle de conseil dans la mise en place et l'évolution des systèmes de rémunération. Elle intervient également sur des problématiques plus spécifiques portant sur le droit de la protection sociale applicable au personnel relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale et de la fonction publique. Enfin, elle accompagne les entreprises au cours des différentes étapes de la procédure Urssaf. Dans le cadre de ses activités, Partenaire et interlocutrice de référence, elle entend créer avec les clients du cabinet une relation durable et fiable en accord avec les valeurs de la structure.

Avocat Manager depuis juillet 2018, sa nomination en qualité de Counsel est une nouvelle preuve de l'efficience du modèle de promotion interne appliqué chez Rigaud Avocats.

« Dans le cadre de mes nouvelles missions, je m'attacherai à participer à la promotion et au développement du cabinet, tout en poursuivant l'encadrement et la formation des collaborateurs », déclare Anne Seguin.

Élément-clé au sein du cabinet et intégré depuis 2015 en tant qu'élève avocat, Matthieu Delpha illustre une nouvelle fois la culture formatrice du cabinet-école qu'est Rigaud Avocats.

Il intervient auprès des entreprises du CAC 40 en matière de retraite supplémentaire, de rémunération des dirigeants et d'actionnariat salarié. Matthieu Delpha accompagne ainsi les clients du cabinet aussi bien en conseil qu'en contentieux, faisant de lui le partenaire privilégié des entreprises.

Sa nomination en qualité d'Avocat Manager lui confère aujourd'hui le rôle essentiel de pivot entre ces derniers et les collaborateurs. Doté d'une appétence particulière pour le management, il met au service des collaborateurs son expérience au profit d'une excellence en évolution constante de la structure.

« Je suis fier de faire partie du cabinet Rigaud Avocats, d'avoir obtenu la formation, la confiance et le soutien des associés. C'est aujourd'hui à mon tour de rendre la pareille et d'apporter ma pierre à l'édifice en participant à la formation des jeunes talents », déclare Matthieu DELPHA.

« Les nominations d'Anne et de Matthieu confortent le choix du cabinet de continuer à former et à promouvoir les meilleurs talents », précisent Pascale BARON et Xavier Pignaud, associés fondateurs du cabinet.