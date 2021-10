Rigaud Avocats annonce la nomination d'Amélie Wazir-Leparquier en qualité d'associée

Composé d'une vingtaine de personnes, dont une quinzaine de professionnels du droit, Rigaud Avocats officialise avec cette nomination son souhait de privilégier la promotion interne pour répondre à la forte accélération de sa croissance.

Reconnue comme élément clé au sein du cabinet, Amélie Wazir-Leparquier a su bénéficier de la culture formatrice du cabinet-école qu'est Rigaud Avocats.

Intégrée au cabinet à l'issue de sa formation, elle a été nommée successivement avocat manager en 2017, puis Counsel en juillet 2018, pour devenir aujourd'hui la quatrième associée de Rigaud Avocats.

Amélie Wazir-Leparquier a notamment pour rôle de contribuer à la croissance du cabinet en développant l'attractivité du droit des rémunérations, une matière peu connue des jeunes avocats et pourtant à la fois porteuse, à l'heure où les problématiques liées à cette matière connaissent une complexification croissante auprès des entreprises et des établissements publics, et d'actualité avec la récente loi PACTE et l'actuelle réforme des retraites.

Dotée d'une grande rigueur et d'un esprit proactif, Amélie Wazir-Leparquier accompagne principalement de grandes entreprises et des groupes d'entreprises en prenant en compte l'ensemble des aspects juridique, opérationnel, financier et social et avec une vision stratégique. Elle conseille ses clients en matière de droit des cotisations sociales et de la protection sociale complémentaire, les accompagne dans le cadre de leurs contrôles Urssaf (phase de contrôle, procédures amiables et contentieuses) et anime des formations à destination d'étudiants et de clients du cabinet.

« Amélie est devenue, grâce à son talent et à sa persévérance, une personnalité phare de notre cabinet. Cette nomination n'est que la suite logique de son parcours et la preuve que notre modèle de promotion interne porte ses fruits. Dans cette logique, d'autres promotions internes interviendront courant 2020 », précise Xavier Pignaud, l'un des associés fondateurs du cabinet.