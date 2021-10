Richard Willemant arrive chez Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Depuis le 1er octobre dernier, le cabinet est devenu une association d'avocats (AARPI) intègrant, en qualité d'associé, Richard Willemant, avocat aux barreaux de Paris et du Québec, agent de marques et médiateur.

Féral-Schuhl/Sainte-Marie “renforce ainsi ses domaines de pratique et ses compétences en matière de propriété intellectuelle, en particulier en droit des marques, dessins & modèles, brevets et en concurrence déloyale, ainsi qu'en matière de droit des affaires international”.

Cette association est en effet synonyme “d'une expansion de nos services juridiques dans le monde entier, au travers du réseau d'avocats internationaux de Richard Willemant et des alliances qu'il a nouées au Canada et au Japon, en particulier avec le cabinet Toranomon Chuo Law Firm basé à Tokyo et Osaka dont notre cabinet devient partenaire”.