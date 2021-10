Richard Thiriet et Laurent Bazin président national et vice-président CJD

Richard Thiriet, 42 ans, demeure à Nantes. Il est diplômé de l'École Supérieure des Travaux Publics (ESTP) et titulaire du master Entrepreneur d'HEC. Président du groupe CNI (Chaudronnerie Navale et Industrielle), qui compte 70 collaborateurs, il est membre du CJD depuis 2004 et préside actuellement le CJD des Pays de la Loire.



De son côté, Laurent Bazin, 46 ans, est domicilié à Lille. Il est directeur associé d'Axis Experts Conseils, Cabinet spécialisé dans l'audit et le conseil qui compte 20 collaborateurs, dont trois associés.

« Je souhaite bonne route à Richard et Laurent, qui auront deux ans devant eux pour continuer à faire avancer notre mouvement, dans le respect de nos valeurs, en faisant grandir nos adhérents, et en rendant toujours plus responsables et plus pérennes nos entreprises » a déclaré Christophe Praud, l’actuel ^président national du CJD.