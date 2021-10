Richard Mugni arrive chez Baker & McKenzie

Richard Mugni, 43 ans, est spécialisé dans les grands projets d'infrastructures, en particulier dans les secteurs du transport (maritime, ferroviaire, routier et aéroportuaire) et de l'énergie (pétrole, gaz et minerai). Depuis 2001, il est intervenu sur ces grands projets dans 47 pays africains et dans les pays en développement. Son expertise recouvre en particulier la négociation de partenariats public-privé et de projets énergétiques et d'infrastructure entre les gouvernements, les entreprises privées et les institutions financières. Il conseille aussi bien des opérateurs portuaires, des fonds d'investissement que des groupes de médias, des énergéticiens ou des exploitants miniers.

Il est également reconnu comme un expert du droit Ohada (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires). Il a participé à sa mise en œuvre au sein de 200 entreprises en Afrique francophone et contribue à la publication d'un journal de jurisprudence Ohada.

Arnaud Cabanes, Managing Partner de Baker & McKenzie Paris, se réjouit de cette arrivée : « Nous sommes très heureux d'accueillir Richard Mugni afin de développer l'activité Energy, Mining & Infrastructures au sein du bureau de Paris. Cette offre vient compléter nos capacités à Casablanca, en Egypte et en Afrique du Sud au sein d'un continent appelé à se développer considérablement dans les prochaines années ».

Membre des Barreaux de Paris (2000) et d'Athènes (1998), Richard Mugni est titulaire d'un DEA de droit international privé de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (1997) et d'une maîtrise de droit privé de l'université de Lille (1995).