Richard Ginioux, nouveau directeur général de Ferrandi Paris

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et titulaire du Master spécialisé en hospitality management de l’ESSEC, il prendra ses fonctions à compter de mars 2022. Richard Ginioux a acquis une forte expérience dans le secteur hôtelier à l’international avant de rejoindre l’école Savignac où il a occupé successivement les fonctions de directeur du MBA puis de directeur adjoint puis de co-directeur. Depuis 2014, il était directeur général de l’établissement.

Ferrandi Paris forme l’élite des professionnels de la gastronomie et du management hôtelier, acteurs du renouveau, en France et à l’international. Créée il y a 100 ans par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, son nom est associé à plusieurs générations de chefs et d’entrepreneurs qui se sont distingués par leur signature culinaire et leur talent d’innovateurs.