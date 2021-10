RH : les Mooc dédiés de PeopleDoc

Le confinement imposée par la crise sanitaire actuelle peut être l'occasion pour les actifs de développer de nouvelles compétences, grâce à des formations en ligne à suivre depuis leur domicile.

PeopleDoc, spécialiste de la dématérialisation des process RH, a ainsi sélectionné quatre MOOC visant à accompagner, aider et former les professionnels des ressources humaines dans leurs problématiques quotidiennes et leur permette d'acquérir de nouvelles compétences, utiles pour préparer l'après confinement.

Réussir un projet de digitalisation RH

Parce que la dématérialisation des échanges RH doit s' inscrire dans une démarche globale de l'entreprise, ce MOOC apporte les règles à suivre pour préparer un projet de digitalisation RH, qu'il s'agisse de conseils pour déterminer les besoins, des choix des KPIs, d'une analyse d'impact ou encore d'une mesure et d'une communication sur son succès.

Cette formation, d'une durée de 4 semaines est disponible tout au long de l'année.

Inscription : https://www.people-doc.fr/mooc-vendre-son-projet-digitalisation-rh-en-interne​

Méthodologie d'un projet digital RH

Cette formation, également dédiée à la fonction RH, propose une méthode en matière de digitalisation RH. Elle donnera les sept étapes à suivre pour un plan d' action complet en vue de simplifier et fluidifier les processus administratifs entre collaborateurs et RH.

Ce MOOC permet également de répondre aux questions suivantes : quel sera le rôle d'un interlocuteur technique durant la phase d'implémentation ? Quels KPIs choisir et à quoi ressemble un smart goal appliqué au digital RH ? Quel type de communication faut-il privilégier ?

Disponible tout au long de l' année, l'inscription à cette formation se fait à l'adresse https://www.people-doc.fr/ressources/digitalisation-rh​

L'expérience collaborateur de A à Z

L' amélioration de l' expérience collaborateur est une opportunité d' engager davantage les collaborateurs, mais également de renforcer le rôle stratégique de la fonction RH dans l'entreprise. C'est donc à travers de cas clients, de conseils et de webinars, que cette formation, d'une durée de 6 semaines avec une leçon hebdomadaire entend décortiquer l' expérience collaborateur de A à Z, ses impacts sur l'entreprise et les opportunités qu'elle présente.

Cette formation est disponible tout au long de l'année.

Inscription : https://www.people-doc.fr/mooc-symetrie-attentions-rh-experience-collaborateur​

Transformer l'expérience collaborateur de l'entreprise

Grâce à cette formation gratuite de 4 semaines, et disponible toute l'année, les professionnels pourront en apprendre davantage sur les attentes des collaborateurs et sur la façon d'améliorer les étapes clés du parcours collaborateur. Où commence et quand s'achève la relation entre les employés et leur entreprise, quels sont les outils à disposition des RH pour concevoir une expérience collaborateur satisfaisante et comment mesurer l'impact business de ce travail de longue haleine sont autant de thématiques qui seront abordées lors de ce MOOC.

Inscription : https://www.people-doc.fr/mooc-experience-collaborateur-2019

Modernisation du profil RH

S'il était traditionnellement rattaché à des activités transactionnelles à forte volumétrie, faciles à standardiser, comme la paie, le périmètre des CSP RH s' est ensuite étendu à des activités d‘expertise RH. Avec l'émergence du conversationnel et de l' automatisation, quel est le futur du CSP ? Est-il un atout ou une limite en termes d' expérience collaborateur ? à quoi faut-il penser avant de se lancer ? Autour de cas pratiques, conseils et retours d'expériences, les experts intervenants feront le point sur les défis du CSP RH d'aujourd'hui et de demain.

D'une durée de trois semaines, avec une leçon hebdomadaire, cette formation est disponible tout au long de l'année.

Inscription : https://www.people-doc.fr/mooc-csp-rh-centre-services-partages-ressources-humaines