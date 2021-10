RGPD : le Medef propose deux outils pour accompagner les entreprises

L'objectif principal du RGPD n'est pas seulement d'assurer la protection des données à caractère personnel des Européens, mais surtout de permettre leur libre circulation et de contribuer à la création d'un marché unique numérique européen qui prenne en compte les évolutions technologiques.

Le règlement déjà entré en vigueur sera directement applicable en France à partir du 25 mai prochain et concernera l'ensemble des acteurs (start-up, PME, TPE, grands groupes, associations, syndicats, organisations professionnelles, collectivités publiques...).

Pour Philippe Lemoine, commissaire à la CNIL, la visée première du RGPD est de redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles dans l'environnement numérique et de responsabiliser les entreprises. Ce dernier se dit satisfait de la « vision extrêmement contemporaine » du texte qui allège les formalités bureaucratiques, responsabilise les acteurs, et a su trouver « un équilibre entre le point de vue des personnes et celui des données ». Le texte est fondé sur la pierre angulaire de l'accountability, un principe de responsabilité des responsables de traitement de données.

C'est parce que la protection des données personnelles est un moyen pour l'entreprise de renforcer la confiance qui la lie à ses clients, partenaires et salariés, et d'améliorer sa productivité que le Medef sensibilise ses adhérents.

Afin d'aider les entreprises à comprendre leurs obligations et de se préparer à l'application du RGPD, le Medef propose ainsi deux outils pratiques. D'une part, un outil d'autodiagnostic gratuit et libre d'accès (rgpd.medef.com), et d'autre part un MOOC, développé en partenariat avec le cabinet d'avocats De Gaulle Fleurance & Associés et accessible depuis la plateforme Mon Campus Numérique qui propose aux adhérents du Medef d'accéder gratuitement à des contenus pédagogiques :

moncampusnumerique.fr.

Il est par ailleurs urgent pour les entreprises françaises de se préparer à la mise en œuvre du règlement, notamment au regard des lourdes sanctions qu'il prévoit. Les entreprises n'ont plus qu'à passer à l'action car celles qui ne seraient pas en conformité fin mai 2018 courront un risque colossal avec des amendes pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % de leur chiffre d'affaires mondial (afin d'atteindre les Gafam).