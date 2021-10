RGPD : le confinement a lancé « la révolution de la gouvernance de la donnée personnelle »

Une enquête réalisée par Data Legal Drive, éditeur français de logiciel de pilotage de la conformité RGPD, en partenariat avec les éditeurs Dalloz et Éditions Législatives, ainsi qu'avec l'AFJE et le cabinet DS Avocats, s'est intéressée aux comportements des entreprises en matière de mise en conformité RGPD durant le confinement. Pour ce faire, 209 délégués à la protection des données (DPO) et juristes ont été interrogés du 16 avril au 17 mai 2020.

Mise à profit du confinement

Les entreprises ont profité du confinement pour mettre à jour leur conformité RGPD. En effet, 40 % des DPO et des juristes interrogés ont indiqué avoir tiré profit de cette période de confinement pour traiter les sujets de mise en conformité RGPD et la moitié avoir mis à jour le registre des traitements.

Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive et associé du cabinet DS Avocats confie : « Aux premiers jours de la crise sanitaire, certains ont pu croire que la mise en conformité RGPD serait reléguée aux calendes grecques. En réalité, c'est bien entendu tout le contraire qui s'est passé. La mise en place du confinement a massivement permis aux entreprises de prendre pleinement conscience du chemin à parcourir : le télétravail massif suppose une (ré)organisation RH poussée, avec des questions de droit social et de vie privée, et une (re)mise à niveau des process de sécurisation des données ».

Le télétravail, source de sécurisation

L'enquête met en avant que le télétravail a renforcé la sécurisation des entreprises. En effet, en matière de sécurité, le confinement a permis d'actualiser des process jugés comme indispensables en raison du télétravail. Cette situation a permis d'accélérer cet aspect pour un tiers des répondants.

Comme l'exprime l'un d'entre eux, « le développement à marche forcée du télétravail et de l'accès à distance aux outils professionnel a permis d'accélérer et de renforcer la conformité de l'organisation au RGPD ».

Cependant, bien qu'un tiers des répondants déclarent ne pas avoir eu besoin de modifier les process de sécurité, déjà à niveau, ils sont autant à ne pas avoir agi du tout, alors même qu'une revue de sécurisation aurait été nécessaire.

« Le contexte de crise sanitaire a mis au second rang la protection des données personnelles et plus largement l'aspect sécurité des données. Des moyens de travail ont été déployés sans l'aval des DSI et du DPO mettant en péril la sécurité des infrastructures et des données alors que le contexte demande une vigilance extrême. », confie un répondant.

Formation RGPD des collaborateurs

Selon les résultats de l'enquête, 30 % des entreprises ont proposé des formations RGPD à leurs collaborateurs. La sensibilisation et la formation au RGPD étant l'un des éléments de l'Accountability que doit pouvoir produire toute entreprise, le confinement a permis une mise à niveau pour ces dernières.

Un tiers n'en ont pas profité, estimant que la formation n'était pas l'une de leurs priorités actuelles. Près de 40 % pensent néanmoins avoir les moyens de mener des formations dans les prochaines semaines.

Mise en conformité des sites Internet

Autre chantier sur lequel les entreprises se sont penchées durant le confinement, la mise en conformité des sites web. Seul un tiers des sites web sur serait intégralement conforme avec le RGPD, un taux qui n'a pas évolué depuis l'étude menée en 2019 par les mêmes partenaires. Néanmoins, le confinement semble avoir permis à plus de la moitié des DPO répondants et responsables de ce traitement de se concentrer à nouveau sur ce chantier.