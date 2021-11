RGPD : Data Legal Drive lance son outil de diagnostic

A l'heure où entamer une démarche de conformité avec les règles européennes de protection des données peut s'avérer fastidieuse, surtout pour les PME, la legaltech Data Legal Drive rend la thématique accessible, vulgarise la matière et offre des solutions concrètes à appliquer au sein de chaque structure quel que soit son secteur d'activité.

« Après plusieurs années d'expérience en tant qu'éditeur de logiciel, nous avons remarqué que les organisations avaient besoin d'un repère pour débuter leur projet. De nombreux DPO ont également partagé leur volonté d'avoir accès à des ressources et informations juridiques pointues adaptées à leur structure ou à leurs clients. En ce sens, le Diagnostic RGPD a été conçu d'une part pour guider les entreprises qui se lancent dans leur mise en conformité RGPD et d'autre part d'apporter des solutions expertes concrètes aux structures qui souhaitent perfectionner et maintenir efficacement leur processus de conformité », commente Sylvain Staub, CEO Data Legal Drive et avocat reconnu en droit de l’informatique.