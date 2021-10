Rezomee, une nouvelle plateforme pédagogique au service des Choisyens et des Vitriots

Développée par Engie Solutions, exploitant du réseau de chaleur, cette plateforme numérique et innovante est dorénavant disponible sur le web et sur mobile. Elle est conçue à la fois pour faciliter le dialogue avec les abonnés et les usagers du réseau de chaleur de Choisy-Vitry et sensibiliser le grand public aux enjeux du chauffage urbain. A visée pédagogique, cette application fournit toutes les clés aux habitants pour s'approprier leur réseau de chaleur. CVD est le premier réseau d'Île-de-France à se doter de cet outil innovant.

Reposant sur un site web et une application mobile, Rezomee centralise les données et informations liées à l'ensemble des réseaux de chaleur et de froid d'Engie Solutions en France, afin d'informer en temps réel les usagers et aider chaque habitant à s'approprier son réseau de chaleur, véritable levier d'aménagement urbain. Les Villes de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine s'associent aux équipes de CVD pour le déploiement de cette application. Elle permet d'impliquer les citoyens dans la connaissance de leur réseau de chaleur et de les aider à s'approprier concrètement les outils de la transition énergétique sur leur territoire.