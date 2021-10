Revolution@Work: les lauréats du Start-Up Contest

Revolution@Work a pris fin après deux jours d'échanges et de co-construction du monde de travail de demain. L'événement a mobilisé les cinq continents sous l'égide du Réseau international des quartiers d'affaires (RIQA), avec la présence de grandes places tertiaires comme Tianhe (Gangzou/Chine), Chicago, Montréal, Manhattan…

La fin de l'événement a été marquée par la révélation du palmarès du Start-Up Contest qui a reçu plus de 100 candidatures. Le jury, composé des partenaires majeurs de Revolution@Work, a designé trois vainqueurs : Seedup, Smarter Time et Mobiliwork. Chacun d'eux a reçu 6 mois à 1 an de coworking dans le réseau Nextdoor.

Le prix spécial du Jury a été quant à lui attribué à My Mental Training Pro. Cette start-up prometteuse gagne un an de loyer gratuit dans les derniers Smart Desks d'Icade à Paris La Défense. Enfin, tous les lauréats remportent une campagne d'affichage sur le réseau JCDecaux de Paris La Défense, offert par Defacto, ainsi qu'un accompagnement en communication, offert par Hopscotch Groupe.

Prix spécial



My Mental Training Pro est la première application pour prévenir la surchauffe mentale au travail, et concilier efficacité et bien-être grâce à 50+ audio-coachings issus des sciences cognitives et de l'écologie mentale.



1re place



SeedUp, est la première hacker-house de France, un lieu communautaire de vie et de travail avec deux intérêts communs, la technologie et l'innovation.



2e place



Smarter Time est une intelligence artificielle qui aide à mieux gérer son temps personnel et professionnel.

3e place



MiW permet aux entreprises de créer leur écosystème de partenaires avec lesquels elles peuvent collaborer en se prêtant leurs compétences.

La révolution au travail, une tendance forte sur les réseaux sociaux qui se poursuivra en 2017

Sur Twitter, le #revolutionatwork a mobilisé pendant deux jours avec près de 1500 tweets et 70 000 impressions. Le sujet était en Top Tweet les 8 et 9 décembre, évoluant de la 5e à 2e place.

La réinvention du monde dutravail se poursuivra en 2017. Au programme :

• des ateliers qui se tiendront dès le 1er semestre. Parmi les sujets : « Fablabs et nouveaux lieux d'innovation. Découvrons le monde des makers », « Comment apporter plus de mixité entrepreneuriale au sein des quartiers d'affaires ? », « Campagnes et télétravail comme alternatives à des villes hyperconnectées » ;

• des nouvelles contributions qui vont enrichir la plateforme www.revolutionatwork.com tout au long de l'année ;

• un renforcement du Réseau international des quartiers d'affaires (RIQA) avec de nombreux échanges entre les grandes places tertiaires du monde autour de problématiques communes comme la transformation des quartiers d'affaires en lieux hybrides, la relation entre les bureaux et l'espace public, la création de lien et de valeur…

Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto et co-organisatrice de Revolution@Work : « La révolution du travail est à l'œuvre à Paris La Défense. Ouvrir le quartier d'affaires et en présenter les mutations en termes de management d'espaces professionnels et d'espace public, nous a permis de rappeler que Paris La Défense est un laboratoire d'innovation et que les start-up y ont toute leur place. Ce n'est que le début et nous allons maintenant faire vivre Revolution@Work dans la durée avec des nouveaux rendez-vous dès le début 2017. »

Pour Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Groupe et co-organisateur de Revolution@Work : « La révolution au travail, c'est la reconquête de la liberté de tous les gens qui travaillent en entreprise. Les salariés attendent de leur entreprise qu'elle soit une communauté animée. Cela implique de créer les conditions de travail, d'échanges, sous l'impulsion des quartiers d'affaires. Le mouvement est lancé avec Revolution@Work ! »