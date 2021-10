Revitaliser les centres villes

Pénalisée par le mouvement des « gilets jaunes », l'activité commerciale dans les centres-villes français a triste mine. En mai dernier, le Gouvernement retient 35 projets de collectivités qui soutiendraient et cofinanceraient des actions incitant et facilitant le retour de la clientèle, pour un montant total de 5,7 millions d'euros.

Cette opération nationale entre désormais dans sa phase opérationnelle. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat de ce même ministère, viennent de signer des conventions liant l'Etat et les collectivités bénéficiaires.

Ces conventions vont faciliter la mise en place concrète des actions locales de revitalisation et d'animation des commerces prévues dans ces villes en permettant aux premiers versements de l'Etat de démarrer. Le Gouvernement devrait porter une attention particulière à l'impact de ces actions de terrain, destinées à soutenir le commerce de proximité et à faire revenir la clientèle dans les centres-villes concernés.