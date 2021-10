Seine-Saint-Denis : Révision du Plan local d'urbanisme de Montreuil

Véritable clé de voûte de ce plan, le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est l'expression du projet partagé de la Ville de Montreuil en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme pour les 15 prochaines années.

A Montreuil, le PADD définit ce que seront l'habitat, les transports, les déplacements, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs ainsi que les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Il a été élaboré à partir du recueil de l'expression et de la parole des habitants.

Comme le souligne Gaylord le Chequer, adjoint au maire, délégué à l'aménagement durable, à l'urbanisme, aux grands projets et aux espaces publics « Nous avons souhaité que le document qui va définir l'avenir de Montreuil soit le fruit d'une concertation avec les habitants. Pour faire vivre cette démarche citoyenne et encourager les contributions, de nombreuses actions se sont tenues dans les différents secteurs de la ville autour des formes urbaines du patrimoine, des espaces verts ou encore des transports afin de recueillir la parole des habitants ».