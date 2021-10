"Réussir ensemble" : la nouvelle campagne de communication des CCI

Le réseau des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) est le réseau de proximité des entreprises dans les territoires. Il accompagne les chefs d'entreprises et les porteurs de projets : de la création, à la formation, du développement commercial à l'international… Les 125 CCI participent à la réussite des projets d'entreprises dans le commerce, l'industrie et les services.

Après avoir pris la parole dans les médias en mars dernier pour inciter les entrepreneurs à relancer leur projet, les CCI diffusent un nouveau message qui met en lumière les atouts de leur accompagnement : proximité et capacité à proposer des solutions adaptées aux enjeux de l'entrepreneur.

Cette nouvelle campagne intitulée « Réussir Ensemble » est bâtie autour de trois histoires qui sont trois vrais témoignages croisés d'entrepreneur avec leur conseiller CCI :

➢ Hélène, gérante de la boutique Icone, qui a développé sa visibilité sur le web grâce à une stratégie numérique personnalisée proposée par sa conseillère CCI, Marie-Angélique.

➢ Marc-Alain, président de l'industrie Billard Toulet, qui a amélioré la productivité de son usine de billards et mis en place des solutions plus durables et responsables avec les recommandations de son conseiller CCI, Michael.

➢ Liliana, co-fondatrice de la société de logiciels de gestion Iabako, qui a créé et développé son entreprise en France et à l'international grâce à l'appui de son conseiller CCI, Nicolas.

Ces histoires (trois films de 48 secondes) ont été réalisées par la jeune artiste et réalisatrice française Mathilde Bedouet (production : chez eddy) dans un traitement illustratif qui casse les codes des traditionnels interviews vidéo.

Ces films visibles depuis le 25 juin sur les réseaux sociaux et les sites d'actualité, sont complétés par un message radio, diffusé sur RTL, et des annonces presse visibles cet été dans la presse nationale et régionale en métropole et en Outre-Mer.

Cette campagne redirigera vers la page dédiée www.reussiravecmacci.fr sur le site cci.fr, où sont disponibles les trois vidéos mais aussi d'autres témoignages d'entrepreneurs accompagnés par leur CCI. Un module interactif permet également de demander à être contacté par sa CCI pour être accompagné dans son projet.