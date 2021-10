Réunion des barreaux francophones à Bordeaux

Le président du CNB Jérôme Gavaudan, ainsi que des membres du CNB, ont fait le voyage sur la côte Atlantique pour rencontrer leurs homologues des barreaux francophones européens, notamment leurs confrères belges, luxembourgeois et suisses. Ils ont pu aborder ensemble les actualités impactant leur profession et débattre de certaines réformes comme le code européen des affaires, la preuve électronique ou encore la récente signature du protocole d'accord entre le Conseil de l'Europe et le CCBE.