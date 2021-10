Réunion –débat « Droit et Procédure » rue de Harlay

Organisée par l’association « Droit et Procédure », avec le concours de l’Ordre des Avocats de Paris et l’Ecole de Formation du Barreau (EFB), elle aura pour thème : « Vademecum 2012 : nouvelles pratiques de la procédure civile devant le TGI de Paris ». Après un propos introductif de Me Stéphane Lataste, avocat à la cour d’appel de Paris et actuel président de « Droit et Procédure », les intervenants seront M. Savinien Grignon Dumoulin, 1er vice-président adjoint du TGI de Paris ainsi que Me Jean-Louis Bigot et Me Antoine Genty, tous deux avocats à la cour d’appel de Paris et anciens présidents de « Droit et Procédure ». Cette réunion d’information est validée au titre de la formation continue des avocats et pour l’EFB comme équivalence de stage. Renseignements sur www.droitetprocedure.com ou en contactant Véronique Jeandé au 01 34 74 38 95 / 06 88 90 78 12 ou sur jeande.veronique@orange.fr .