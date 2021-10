Réunion débat « Droit et Procédure » rue de Harlay

Co-organisée par l’association « Droit et Procédure » et l’Union des jeunes avocats (UJA), elle aura pour thème : « Actualité de la procédure civile ». Après un propos introductif de Me Julie Couturier, avocat à la cour d’appel de Paris et président de « Droit et Procédure », et de Me Massimo Bucalossi, avocat à la cour d’appel de Paris et président de l’UJA, les intervenants, tous avocats à la Cour d’appel de Paris, seront Me Jérôme Martin sur « L’expertise », Me Dominique Piau sur « La procédure d’appel », Me Muriel Cadiou Martin sur « L’injonction à payer et les modes alternatifs de règlement des litiges » et Me Annabel Boccara sur « La communication électronique et les protocoles ». L’inscription est gratuite, dans la limite des places disponibles (réservation conseillée). Cette réunion d’information est validée au titre de la formation continue des avocats et pour l’EFB comme équivalence de stage. Renseignements sur www.droitetprocedure.com ou en contactant Véronique Jeandé au 01 34 74 38 95 / 06 88 90 78 12 ou sur jeande.veronique@orange.fr .