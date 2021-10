Réunion de travail entre acteurs économiques du territoire autour du projet de loi de finances 2021

Le plan de relance annoncé par le Premier ministre, qui sera très prochainement retranscrit dans le projet de loi de finances pour 2021, examiné à l'Assemblée à partir du 12 octobre, fait du soutien aux entreprises et aux salariés la priorité de la relance, dans la continuité des mesures d'urgence mises en œuvre tout au long de la crise de la Covid-19.

Soucieuse que les mesures prévues répondent au mieux aux besoins de chacun, la Présidente de la commission des Lois et députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet invite les chefs d'entreprise, indépendants, commerçants et autres acteurs économiques du territoire à une réunion de travail en visioconférence le 9 octobre 2020, de 14h30 à 16h30.

Au cours des derniers mois, les dispositifs gouvernementaux ont pu être ajustés et améliorés, en fonction des remontées et des besoins des acteurs de terrain. C'est dans la même veine que la députée souhaite préparer son travail sur le projet de loi de finances, afin construire et défendre avec ces acteurs les meilleures solutions en faveur de l'emploi et de l'activité économique du territoire.

*Initialement prévue le 2 octobre, la réunion est reportée au 9 octobre en raison de la visite du président de la République Emmanuel Macron aux Mureaux.