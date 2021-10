Réunion d'information de l'Ordre des avocats aux Conseils le 27 septembre

Une réunion d'information sur l'actualité de la profession d'avocat aux Conseils et la première année de l'Institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils (IFRAC) se tiendra le lundi 27 septembre prochain, à 16h, dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur l'île de la Cité.

© DR