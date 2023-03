Retraites : où en est l’emploi des séniors en France ?

Dans une étude réalisée par OpinionWay pour SD Worx, 89% des Français sondés considèrent les séniors comme un atout, et 73% des salariés français pensent qu’ils sont aussi actifs et efficaces que les salariés plus jeunes. Que ce soit dans le secteur privé ou public, une majorité de salariés admettent apprécier travailler au quotidien avec des salariés seniors (85%).

La perception des Français reste en opposition avec la situation des seniors sur le marché du travail. En 2021, seuls 56 % des 55-64 ans occupaient un emploi, selon la Direction de l’information légale et administrative (Dila). Le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans a augmenté de 7,7 points entre 2014 et 2021, constate la Dares. Le nombre de retraités diminue à la suite des réformes des retraites. Le taux de chômage des seniors (6,3%) est plus bas que celui des actifs. L’étude met aussi en valeur une différence d’emploi entre les hommes (57,7 %) et les femmes (54,3 %). Selon la Dares, l’écart existe aussi pour le taux d’activité : 57,9% pour les femmes et 61,7% pour les hommes.

© DR

La France inférieure de 4,5 points à l’Union européenne

La France fait figure de mauvais élève au niveau européen. « La France est l'un des pays où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaille est la plus faible », a pointé la Première ministre, Elisabeth Borne, le 10 janvier dernier, lors de la présentation du projet du Gouvernement. En effet, le taux d’emploi des seniors en France est inférieur de 4,5 points à celui de la moyenne de l'Union européenne, qui est de 60,5 %. La Suède et l'Allemagne, dont les taux d'emploi de cette partie de la population s'élèvent respectivement à 76,9% et 71,8 %, sont en tête des pays de l'UE.

La création d’un index seniors est envisagée dans la réforme des retraites portée par le Gouvernement. Celui-ci pourrait permettre de pousser les entreprises à jouer le jeu de l'emploi sénior, avec la publication publique des chiffres de chaque entreprise concernée. De leur côté, les sénateurs ont inscrit, dans le projet de loi sur les retraites, un contrat à durée indéterminée (CDI) pour encourager les patrons à recruter les plus de 60 ans.