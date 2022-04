Retour sur le Printemps des Entrepreneurs 2022

Organisé en présentiel le jeudi 21 avril dernier sur le campus de l’Efrei, en partenariat avec Doctolib et Sopra Steria, le Printemps des Entrepreneurs a permis aux participants de présenter leurs projets innovants face à un jury composé de professionnels de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour bénéficier de leurs conseils et de leur expertise.

Cette édition a mis en lumière le projet étudiant innovant AI Pro Management qui a reçu à cette occasion le prix coup de cœur du jury.

Créé par Marc-Antoine Titon, étudiant en M2 Avionique et Espace à l’Efrei, AI Pro Management est un logiciel de gestion de projets qui utilise l’intelligence artificielle pour prédire les paramètres, les délais et les ressources spécifiques requises.

Le projet a reçu une dotation financière d’un montant de 500 euros octroyée par Sopra Steria et rejoindra l’incubateur Efrei Entrepreneurs, accompagné de cinq autres talents qui ont également convaincu le jury : Epargnoo, Myfridge, Handi+, Kamen, et Beyond Senses.

Ils pourront bénéficier d’un coaching personnalisé et de l’écosystème de l’incubateur, qui s’appuie sur le réseau des alumni et des entreprises partenaires de l’école.