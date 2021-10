Retour sur le 29e Congrès de l'Ifec

Près de 500 participants, professionnels de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, chefs d'entreprise et partenaires se sont réunis pour échanger et trouver ensemble les clés pour se performer et appréhender sereinement la mutation de la profession du chiffre.

Denis Barbarossa, président national de l'Ifec, a insisté sur « la nécessité pour la profession d'être en perpétuel mouvement pour innover, pour s'adapter aux évolutions de la société, aux besoins des clients et pour bâtir la profession de demain ».

Il a rappelé « l'enjeu déterminant que représente le numérique pour l'avenir des cabinets considérant qu'au-delà du confort du régalien, la profession doit se préparer à une nouvelle ère ». Pour cela, « le professionnel du chiffre doit rester au cœur des flux et devenir indispensable dans sa bonne gestion notamment pour développer des missions de conseil et être le conseiller numérique des TPE et PME ».

L'Ifec, à travers la voix de son président, s'est engagé auprès des congressistes et plus généralement auprès de la profession « à accompagner les cabinets dans leur travail prospectif, dans l'élaboration d'orientations stratégiques de gestion de ressources

humaines, mais aussi à mettre en avant les outils et les clés nécessaires à leur réussite ».

Les deux conférences plénières, les trois talk-shows animés par les partenaires et les cinq ateliers ont ainsi permis aux congressistes de s'informer et de se former sur les nouvelles pratiques et de se parer au mieux aux nouveaux modèles économiques.

Les réflexions se poursuivront collectivement et le travail entrepris sera approfondi pour décrypter les stratégies de diversification, affiner les business modèles de demain, détecter les leviers de différenciation et enfin créer une offre originale et réellement distinctive.