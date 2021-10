Retour sur l'opération

Le Conseil national des barreaux (CNB) a lancé le 24 mars dernier sa première opération spéciale "Covid-19/Avocats Solidaires". Durant deux semaines - jusqu'au lundi 6 avril - les avocats volontaires ont pu mettre leurs expertises à disposition des particuliers et des professionnels pour répondre aux nombreuses interrogations liées à la crise Covid-19, via la plateforme avocat.fr.

En quelques jours, l'initiative a connu un véritable succès avec 5 533 échanges téléphoniques de 30 minutes qui se sont déroulés dans toute la France.

« Cette opération spéciale était l'occasion de rappeler que les avocats sont des acteurs au cœur de la société. Ils sont présents dès la phase de conseils aux entreprises et aux particuliers, pour les assister et leur délivrer des réponses concrètes. Je salue l'engagement des avocats en cette période de crise sanitaire et les félicite de leur contribution à l'effort national. », se réjouie Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB.

De nombreuses thématiques ont été abordées (droit social, droit du travail, droit de la famille ...) grâce à la mobilisation de centaine d'avocats. Ces derniers ont répondu en masse à l'élan de solidarité initié : 736 nouveaux avocats ont rejoint la plateforme avocat.fr et le trafic du site a bondi (+66 % en moyenne/jour).

Entièrement gratuits, ces échanges téléphoniques se sont soldés pour certains par une collaboration sur le long terme entre le professionnel et l'avocat ayant répondu à l'alerte.