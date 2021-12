Retour du télétravail : enjeux de l'aménagement du travail chez soi avec l'ouvrage "Home office"

Véritable défi d’aujourd’hui, le Home office - « travail à la maison » -, est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises.

Comportant de nombreux avantages comme la réduction des coûts et la préservation de l'environnement, il est nécessaire de connaitre aussi les risques liés au télétravail, les cadres légaux et juridiques et les conséquences psychologiques sur les employés.

Si cette méthode de travail plus respectueuse de l'environnement commence à se généraliser, c'est parce que tant les employeurs que les employés y voient des avantages. Mais elle modifie en profondeur le rapport à l'entreprise, la façon de manager, les relations avec les instances représentatives du personnel, le rapport à son domicile, la gestion des temps personnel et professionnel... Pour que cette révolution du travail fonctionne, il est nécessaire d’en connaitre tous les aspects (sécuritaires, psychologiques, juridiques).

Originalité de l'ouvrage : des conseils d'aménagement d'espace (choix de la pièce, du bureau, colorimétrie, importance de la lumière...) mise à jour legislatives et repères juridiques (accident de travail, handicap, grève) et les dix commandements du dirigeant.

Ce livre propose d'avoir une réflexion globale, afin d'aider dirigeants et collaborateurs à mettre en place cette nouvelle méthode de travailet engarantir le succès pour chacun.

C'est un manuel pratique pour connaitre ses droits, comprendre ce nouveau mode d'organisation, accompagner ses collaborateurs et réussir ce tournant sociétal, reflet des profondes mutations depuis 2020.