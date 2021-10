Île-de-France : Rencontres notariales les 29 et 30 septembre

La Chambre des notaires de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine, en association avec le Conseil supérieur du notariat, organisent les « Rencontres notariales » les jeudi 29 de 10 à 13h et de 14 à 21h, et vendredi 30 septembre de 10 à 13h. Rendez-vous dans les locaux de la chambre des notaires au 1 boulevard de Sébastopol (1er ardt.). Des consultations gratuites seront dispensées par les notaires, après réservation d'un créneau en ligne.

Deux conférences seront également données le jeudi après-midi et retransmises en direct sur le site paris.notaires.fr. La première aura lieu de 18h15 et 19h15 sur le thème « Anticiper la transmission de son patrimoine » et la seconde de 19h30 et 20h30 sur le thème « Achat à deux (union libre, pacs, SCI, indivision ...) ».

Une ligne téléphonique sera également mise à disposition pour des consultations le jeudi 29 septembre de 18 à 21h (appeler le 3620 et dire « notaire »).

Conseils du coin

Le samedi 1er octobre se tiendra l'opération « Conseil du coin ». Cette opération, qui se renouvelle le premier samedi de chaque mois, se déroule habituellement dans un café ; les notaires accueillant les particuliers pour des consultations gratuites.