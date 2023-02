Retour des "Concerts sous Hypnose" de Geoffrey Secco

janvier au 20 avril deux spectacles différents : Voyage du Héros, et Au-Delà. Tout au long des représentations, Geoffrey Secco accompagne « l’ensemble du public dans des visualisations ludiques qui ouvrent peu à peu la porte des perceptions et de l’inconscient de chacun ». Progressivement en évoquant sciences et mythologies, il plonge les spectateurs « dans des états proches du rêve pour explorer de nouveaux territoires ». A la sortie, ces derniers parleront d’animaux totem, de mémoires universelles ou ne pourront expliquer ce qu’il s’est produit, mais tous « repartiront avec une expérience aussi extraordinaire que véritable ».

« Musiques et spiritualités ont toujours été liées. Des transes collectives africaines aux cérémonies amazoniennes, en passant par les messes grégoriennes et les negro-spirituals, l’Homme recherche la transcendance et la connexion. Mais quelle musique jouer pour se relier à notre intériorité moderne ? Dans quel cadre ? Pour explorer quelles sagesses universelles ? Je ne trouvais pas de réponse. Alors j’ai créé les Concerts sous hypnose », a déclaré Geoffrey Secco.

Voyage du Héros, trois dates

Le concert Voyage des Héros se tiendra les 12 janvier, 23 février et 16 mars, au sein de la salle de spectacle Les Trois Baudets, à Paris. S’inspirant du livre culte Le héros aux 1001 visages du mythologue Joseph Campbell, dans cette représentation, Geoffrey Secco invite les spectateurs à découvrir quel héros s’éveille en eux. « Nous souhaitons tous croire au tréfonds de notre âme que nous possédons un don spécial, que nous pouvons avoir une influence bénéfique sur les autres, et améliorer ainsi le sort du monde. Et vous, quelles sont vos aspirations ? Il s’agit peut-être d’un rêve que vous avez oublié ou auquel vous êtes sur le point de renoncer. Et si, pendant ce Concert sous hypnose, il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes, qu’en serait-il de votre vie ? », c’est ainsi qu’est décrit ce concert.

Quatre dates pour Au-Delà

Quant au concert Au-Delà, il aura lieu le 27 janvier au Hangar à Ivry, puis les 2 février, 6 avril et 20 avril au sein de la salle de spectacle Les Trois Baudets, à Paris. La description de ce spectacle est tout autre, elle indique : « Que se passe-t-il après la vie ? Que le voyage vers l’Au-delà soit raconté par nos diverses spiritualités (le Livre des morts Tibétain, la Bible, les différentes mythologies...) ou étudié par la science (Expérience de Mort Imminente, université de Liège), les témoignages se recoupent étrangement : tunnel lumineux, pesée de l’âme, rencontre avec des êtres de lumière, amour inconditionnel, messages transcendants... S’il était possible de vivre un tel voyage initiatique grâce à l’hypnose, quelle magie et quel secret pourriez-vous découvrir ? Geoffrey Secco s’inspire des différentes traditions et des dernières découvertes de la science pour vous proposer un concert... d’un autre monde ».

Réservation et informations sur : www.geoffreysecco.com/