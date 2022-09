La Parisienne, la course réservée aux femmes fait son grand retour

La 25e édition de la Parisienne se déroulera le dimanche 11 septembre. Cette course exclusivement féminine, devrait réunir comme chaque année des milliers de sportives. De débutantes à confirmées, elles débarquent de toute l’Europe pour fouler les rues parisiennes et découvrir la capitale sous un autre angle.

Une course au cœur des monuments parisiens

Deux formats sont proposés aux candidates au cœur de la plus belle ville du monde : la fameuse boucle de 7 km, à effectuer en marchant ou en courant, ainsi qu’un parcours de 10 km. Les coureuses ont rendez-vous au Pont d’Iéna pour le départ pour traverser la capitale et passer ainsi devant de nombreux monuments : Grand Palais, Champs-Elysées, place de la Concorde, musée du Louvre, hôtel des Invalides, palais de Tokyo, Trocadéro et Tour Eiffel.

Un village au Champs de Mars

Pour que l’événement soit total, la Parisienne met en place un village au Champs de Mars. Plusieurs activités y seront disponibles du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, notamment de la musique, des concerts et du yoga.