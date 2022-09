Un festival de musique accessible à tous, et pour la bonne cause, c’est le retour de l’Everestival les 10 et 11 septembre à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Durant deux jours, chacun pourra profiter d’une programmation hors norme, avec une scène musicale pleine de surprises, d’artistes à découvrir et des grands noms de la scène française, comme Tryo, Youssoupha ou encore Shaga.

Il sera également possible de participer à des activités ludiques et sportives comme de l’escalade, des handisports, des structures gonflables ou encore du street art. Un espace bien-être et de restauration sera disponible tout au long de la journée.

Cet événement est organisé à 100 % par des bénévoles et l’entièreté des bénéfices seront reversés à l'Everest d'Ernest, au profit d’enfants en situation de handicap, notamment touchés par le syndrome « Idic 15 / Dup15q », et leurs familles. Les bénéfices permettront de financer des thérapies adaptées à leurs pathologies mais aussi de soutenir les familles.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte à des tarifs préférentiels sur le site du festival.