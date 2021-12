Résultats du second tour des élections du Conseil de l'Ordre

Voici les résultats du second tour des élections au Conseil de l'Ordre



Inscrits : 33 075

Votants : 8 869

Blancs : 125

Suffrages exprimés : 8 744

Ont obtenu le nombre de voix suivant, par ordre décroissant de voix



Le bâtonnier Olivier COUSI et Mme Delphine BOESEL

Élus au premier tour



Arthur DETHOMAS et Céline LASEK

4 271



Carole PAINBLANC et Gabriel DI CHIARA

4 223

Matthieu HY et Laëtitia MARCHAND

3 407



Elise ARFI et Renaud SEMERDJIAN

3 260

Laure TRIC et Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY

3 257



Olivier LAUDE et Julie BARIANI

3 007



Viennent ensuite :



Romain DUPEYRÉ et Louise TIRY-HESSE

2 766



Rachid BRIHI et Sabrina CHEKROUN

1 875



Jean-Marie VIALA et Edith LAGARDE-BELLEC

1 174

Composition du Conseil de l’Ordre 2022



Mme la bâtonnière Julie COUTURIER

M. le vice-bâtonnier Vincent NIORÉ

M. le bâtonnier Frédéric SICARD

Mme le bâtonnier Marie-Aimée PEYRON

M. le bâtonnier Olivier COUSI

M. le vice-bâtonnier Basile ADER

Mme Nathalie GANIER-RAYMOND

M. Thierry SCHOEN

M. Thierry GONTARD

M. Olivier LAUDE

M. J.-Frédéric NAQUET

Mme Solange DOUMIC

Mme Laure TRIC

Mme Katia MERTEN LENTZ

M. Stéphane FERTIER

M. Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY

Mme Delphine BOESEL

M. Thierry ABALLEA

M. Arthur DETHOMAS

Mme Céline LASEK

Mme Charlotte BUTRUILLE-CARDEW

M. Alexis WERL

Mme Marie-Hélène FABIANI

Mme Delphine JAAFAR

Mme Elise ARFI

Mme Sophie ANDRIEU

Mme Charlotte HILDEBRAND

M. Thomas CHARAT

M. Georges SAUVEUR

M. Renaud SEMERDJIAN

Mme Sandy MOCKEL

Mme Caroline de PUYSEGUR

Mme Julie BARIANI

M. Barthélémy LEMIALE

Mme Clarisse SURIN

M. Yassine YAKOUTI

M. Matthieu HY

Mme Carole PAINBLANC

Mme Elodie LEFEBVRE

M. Julien BROCHOT

Mme Laëtitia MARCHAND

Mme Chloé BELLOY

M. Gabriel DI CHIARA

M. Guillaume MARTINE



Liste des membres du Conseil de l’Ordre sortants

Nous remercions, pour leur investissement, leur courage, leur participation active durant trois années, aux missions de l’Ordre, les membres sortants du Conseil de l’Ordre :



M. le bâtonnier Pierre-Olivier SUR

M. Michel LEVY

M. Joël GRANGÉ

Mme Laurence KRIEF

Mme Ana ATALLAH

Mme Alexandra AUMONT

M. Frédéric CHHUM

M. Edmond-Claude FRÉTY

M. Eric LE QUELLENEC

Mme Vanessa BOUSARDO

Mme Emilie CHANDLER

Mme Virginie RIBEIRO

Mme Anne-Laure CASADO

M. Gabriel BENESTY