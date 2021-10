Résultats du premier trophée Innocherche au Medef

Les lauréates des quatre catégories (direction générale, direction des services informatiques, direction des ressources humaines, direction de la communication/direction du marketing) ont été choisies par le jury et les ambassadeurs Innocherche, en présence de 120 personnes. Ce trophée est le premier d’un nouveau genre car il aboutit sur un sponsoringultra-rapide dans lequel les sponsors avancent leur mise en quatre semaines, après une sélection reposant sur trois critères exigeants.

Les lauréats

Dans la catégorie Direction générale, c’est YSEOP qui a été récompensé pour son projet innovant : « l’intelligence artificielle pour le CRM »

Dans la catégorie Direction des services informatiques, OPENDATASOFT gagne avec son projet « valoriser les données et accélérer le développement d’applications innovantes »

Pour la catégorie Direction des ressources humaines, 2 SPARK remporte le prix pour « Les 60 secondes qui suscitent la transformation »

Dans la catégorie Direction de la communication/Direction du marketing, SOCIAL DYNAMITE l’a emporté avec l’objectif de « Dynamiser votre communication avec tous les ambassadeurs de la marque ».

À la fin de la soirée, un trophée « Coup de cœur » a été remis à Copsonic pour son innovation technologique fonctionnant sur 100 % des mobiles : Sécurité, M-Paiement, Geofencing-gardiennage en ligne & IoT (internet of things).

Les sponsors financent l’innovation

Les trois sponsors (GRTgaz, Pierre Fabre Consumer Health Care et Solvay) ont aussi choisi chacun un projet préparé par une start-up innovante et ont avancé 1/3 des fonds nécessaires à la réalisation du projet. GRTgaz a choisi Multiples pour sa « carte » de l’entreprise et Pierre Fabre Consumer Health Care a plébiscité Copsonic pour sa technologie fonctionnant sur 100 % des mobiles : Sécurité, M-Paiement, Geofencing & IoT. Enfin, Solvay a opté pour OpenDataSoft qui valorise les données et accélère le développement d’applications innovantes.

« Nous voulons dépasser et faire oublier le syndrome du ‘‘Bravo pour votre pitch’’ que les sociétés innovantes entendent quand elles rencontrent un sponsor pour lui demander de réaliser un projet ensemble. Cette fois, les sponsors de l’opération sont des sociétés qui se déclarent prêtes à s’engager à préparer un projet avec un des finalistes pour un montant convenu. Ainsi, le passage à l’acte ne se compte plus en années, mais en semaines ou en jours. L’innovation s’accélère ! », explique Emmanuel Fraysse, responsable du trophée Innocherche.

Le trophée Innocherche

Innocherche est une association qui agit comme un réseau de veille innovation pour les dirigeants. Elle réunit des professionnels de tous horizons (grands groupes, PME, start-up) et de toutes fonctions qui croisent leurs regards en matière d’innovation avec comme prisme de veille l’innovation et les nouveaux usages. Cette veille est réalisée au moyen de voyages, de think tanks d’approfondissement et de rencontres plénières entre les membres. Les huit think tanks d’InnoCherche se réunissent une fois par mois pour continuer la veille sur 8 sujets : le social le commerce, la cybersécurité, les nouveaux business models, l’e-santé, l’e-éducation, le big data, l’open innovation et le management du futur.

Innocherche essaie d’accélérer le temps de versement des soutiens financiers pour l’adapter au « rythme actuel » de l’innovation sur les marchés, selon Bertrand Petit, fondateur et président d’Innocherche. Au travers du Trophée Innovation, la sélection des start-up innovantes, aide les dirigeants à passer à l’acte en matière d’innovation.

Les progrès en 2015 et 2016 des lauréats seront observés attentivement en vue du prochain Trophée Innocherche en 2016.