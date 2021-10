Résultats d'alva, 1er concours européen d'inventions pour le vrac

My Retail Box, le 1er opérateur européen de la vente en vrac, a lancé alva, un concours européen d'inventions pour le vrac. Après d'être rassemblés pour découvrir les nombreux projets sélectionnés dans les catégories Produits, Techno et Méthodo, les huit membres du Jury ont désigné les gagnants le 2 juillet dernier.

Un prix spécial du Jury a également été remis, comme pour les trois autres, par Didier Onraita, président de My Retail Box.

Chaque gagnant a remporté une dotation de 5 000 euros, la mise en œuvre de son invention au sein du 1er réseau d'épicerie 100 % vrac ainsi que des prestations d'accompagnement, offertes par chacun des partenaires membres du Jury.

Piks Design remporte le Prix Produit

Le Prix Produits a été remporté par les créateurs de Piks Design, Sylvain et Pierrick Taillard qui ont mis à profit leur expérience du zéro-déchet pour résoudre la problématique du vrac. Ils ont ainsi conçu une solution compacte « éco-conçue et 100 % mono-matière » afin d'encourager étude faciliter la pratique du vrac.

Piks Design a ainsi créé POK, un contenant utilisable chez soi et en magasin, permettant de doser et donc de lutter contre le gaspillage.

Le Prix Techno est pour SmartVrac

Oriane Sentis et Guillaume Mariotto, les gagnants du Prix Techno, ont lancé SmartVrac, un concept qui réinvente la distribution et la logistique du vrac afin que les Français s'orientent davantage vers ce mode d'achat et transforment de manière pérenne leurs habitudes en la matière.

SmartVrac permet d'acheter en vrac de façon simple, rapide et sécurisée. Son système de silos cartons pré-conditionnés garantie une totale hygiène, puisque les aliments ne sont pas manipulés entre le producteur et le consommateur, et facilite la logistique. SmartVrac offre enfin au commerçant, via une application, des données live sur les ventes des produits et sur le niveau de stock des silos.

Prix Méthodo : Vrac'Admin

Félix Vonhron, un auto-entrepreneur de 28 ans, créateur de Vrac'Admin, est le gagnant du Prix Méthodo. Vrac'Admin est un outil qui facilite et fiabilise la gestion d'un magasin de vrac.

Il s'agit d'un site web allié à une application mobile qui accompagnent l'épicier au quotidien de manière globale : traçabilité et gestion des stocks, passage de commandes, gestion de produits et analyse de ses ventes. Cet outil permet un réel gain de temps aux responsables de magasins de vrac.

Le « kit à vrac » Minimal primé par le Jury

Le Jury 2020 a décerné son Prix spécial à Fanny Lefèvre pour son le « kit à vrac » Minimal, né de la volonté de faciliter la transition vers la consommation responsable pour le plus grand nombre.

Cet outil propose aux consommateurs d'essayer une nouvelle expérience de consommation pour adopter les bons réflexes grâce à éléments indispensables comme un cabas intelligent, des contenants standardisés ou encore un guide de consommation. Ces équipements accompagnent le consommateur dans sa transition de sa visite en magasin à l'utilisation des produits à domicile.