Restauration de la TVA à 5 % pour le logement social ?

"Le logement social doit être considéré comme un bien de première nécessité et seule une TVA à 5 % permettra un financement des HLM pour atteindre l'objectif des 150 000 logements sociaux par an (...) De plus, cette mesure permettra la création d'emplois", souligne le texte. "Le club Gauche Avenir insiste sur l'urgence de cette décision qui fait l'unanimité à gauche et chez les écologistes, tant sont importants les retards de production de logements sociaux et alarmante la chute des chiffres dans la construction". Soulignant la "préoccupation majeure" qu'est devenu le logement pour les Français, Gauche Avenir demande d'autre part au gouvernement "de fixer à zéro pendant trois ans l'indice d'évolution des loyers (IRL)".

"Cette mesure soutiendrait le pouvoir d'achat et participerait à une relance de la croissance dont notre pays a impérativement besoin", conclut Gauche Avenir. Créé en mai 2007 après la défaite de la gauche à la présidentielle, "Gauche Avenir" regroupe des personnalités notamment du PS, des écologistes et d'autres sensibilités de gauche et de la société civile. La TVA pour le logement social est actuellement fixée à 7 %. Elle doit passer à 10 % à compter du 1er janvier 2014, pour financer un crédit d'impôt en faveur de la compétitivité des entreprises. La ministre du Logement, Cécile Duflot, avait alerté, en décembre, sur la "difficulté très lourde" que cela représenterait pour ce secteur.