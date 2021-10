Ressources insoupçonnées ?

L'extrême morosité du climat général des affaires dans l'Hexagone n'incite nullement à l'enthousiasme et à la prise de risques. Pourtant, à en croire l'étude et les chiffres clés qui viennent d'être publiés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, la région reste très en pointe sur la scène européenne, forte d'incontestables atouts et d'un dynamisme à toute épreuve.