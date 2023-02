Respect Zone : un rapport pour construire des Metaverses de respect et de diversité

Sur demande d’Isabelle Rome,ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, l’association Respect Zone de prévention des cyberviolences a présenté son rapport-outil intitulé « Comment construire des Metaverses de respect et de diversité ».

Moins d’un mois après la présentation, par la Première ministre Elisabeth Borne, du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine, l’association Respect Zone a présenté 35 propositions visant à garantir des Metaverses éthiques ainsi qu’une Charte d’engagement spécifique aux Metaverses à son caractère immersif, à son usage de l’intelligence artificielle et aux avatars.

Annoncé comme le prochain univers numérique pour les nouvelles générations d’internautes, les Metaverses impliquent d’être acteur et non plus spectateur. Si des investissements phénoménaux sont actuellement consacrés à la construction de ce nouveau monde immersif, quelles sont les précautions prévues pour en faire un espace de confiance ? Comment appréhender les dangers liés aux cyberviolences et notamment protéger les mineurs ? comment aider à naviguer sans déferlantes dans ce nouvel univers ?

Une enquête menée par Respect Zone auprès de 589 jeunes en France, révèle que 64% d’entre eux estiment que de nouvelles formes de cyberviolence pourraient exister dans les Metaverses. De même, une étude publiée en 2012 par Ifop et intitulée « Les Français et les métavers » montre que 75 % des Français expriment une certaine forme de crainte vis-à-vis de cette nouvelle univers numérique .

Des propositions concrètes et innovantes

Les 35 propositions de Respect Zone visent à construire des Metaverses respirables et sûrs, permettant d’interagir, via son Avatar, dans le respect des droits humains des données personnelles et du principe de diversité, contre les discriminations.

« Les Metaverses, c’est l’infiniment immersif : s’immerger dans l’écran a ses avantages et ses inconvénients. Les risques de se voir confronter à de nouvelles cyberviolences, exclusions, addictions et infox sont patents. A nous de penser les règles en amont pour s’en prémunir efficacement et garantir des Metaverses respirables de respect et de diversité, c’est le sens de notre rapport, de notre charte de l’avatar et de nos 35 propositions concrètes. Il n’est pas trop tôt pour construire du MetaRespect », a déclaré Philippe Coen, président de Respect Zone.

« Nous, acteurs publics, allons continuer à développer les outils d’encadrements nécessaires à une bonne pratique de ces nouveaux eldorados technologiques.

Ne laissons pas les semeurs de haine transformer cette belle avancée technologique en un monstre dont nous n’aurons pas la maîtrise. Les metaverses sont une réalité. Une réalité vertigineuse, effrayante… Si nous ne devons pas être paralysés par la peur du vide, il ne nous faut pas non plus y sauter sans parachute. », a ajouté Isabelle Rome.