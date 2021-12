Résidences labellisées “Eco Jardin”

La préservation de la biodiversité est au cœur de la politique RSE du groupe Seqens qui se fixe des objectifs ambitieux en matière de développement durable de ses résidences. Parmi ces objectifs, la gestion écologique des espaces verts, avec des réaménagements favorables à la nature, tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

À Garches, une résidence de 162 logements bénéficie d’un patrimoine arboré remarquable à proximité des bois de la clinique du Château. Le projet de résidentialisation a été conduit avec les conseils de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), en vue de recréer un véritable écosystème. Le réaménagement a réduit l’imperméabilité des sols, et a créé une trame verte écologique avec des strates végétales diversifiées, et 80 % environ de plantations d’origine locale offrant abris et nourriture pour les oiseaux et les insectes. Un parcours de promenade met en scène les végétaux, et permet aux habitants de trouver des petits fruits comestibles, ou de cueillir des plantes aromatiques. Ce projet est également lauréat 2020 d’une “Victoire du Paysage” d’argent.

La résidence située à Asnières-sur-Seine (163 logements) enfin, après des travaux de réhabilitation des bâtiments notamment thermique, a, elle aussi, bénéficié de nouveaux espaces verts, et d’un parc rénové, avec une prairie écologique, et des plantes vivaces, ce site est particulièrement apprécié dans un environnement urbain et dense.

Pour Pascal Van Laethem, directeur général de Seqens « l’attribution de ce label à trois résidences Seqens marque la reconnaissance de travail réalisé par l’ensemble des équipes pour engager une politique concrète et ambitieuse en matière de développement durable, au service de l’amélioration du cadre de vie des locataires ». La remise officielle des labels aura lieu le 31 janvier 2022.