Réseau « Transmettre & Reprendre » : le club des sept

Les représentants de ces sept organisations viennent de signer la convention de partenariat fixant les missions et les principes de fonctionnement de ce nouveau réseau. Jean-Luc Scemama, président du comité « transmission » du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, en est le premier président.

Au nombre de ses missions, le Réseau « Transmettre & Reprendre », envisage notamment :

- de développer l’information auprès du public par la diffusion d’outils pratiques communs et l’organisation d’événements ;

- de promouvoir des formations communes, transversales et adaptées ;

- d’émettre des propositions aux Pouvoirs publics pour favoriser et faciliter la transmission et la reprises d’entreprises.