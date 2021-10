Réseau relationnel : passez à l'action !

Attendus non seulement pour être performants sur le plan managérial mais aussi -et surtout- sur leur capacité à créer de la croissance, nos dirigeants sont de plus en plus contraints de jouer les équilibristes. Les méthodes de prospection traditionnelles ont changé, l’approche des marchés également. Aujourd’hui, plus que jamais, l’une des clefs de la réussite pour le chef d’entreprise se situe au coeur de son réseau relationnel. Non seulement celui-ci tient une place prépondérante dans la création de valeur, mais il peut, associé à des ressources vives autour de lui, à des talents et compétences qui assurent la croissance de l’entreprise, assurer la pérennité de l’entreprise. Les organisations professionnelles l’ont bien compris, si bien que les initiatives fédératrices se multiplient dans la capitale. Ainsi, la 14ème édition du Salon des micro-entreprises qui s’est tenue à Paris en octobre dernier, a développé le thème du « réseau » relationnel pour inciter les entrepreneurs non affiliés à sauter le pas. Et de recevoir l’approbation de Fleur Pellerin, qui ne s’est pas privée de dire à quel point il était important de « rejoindre des réseaux d’entrepreneurs, pour partager leur expérience ». A en juger les chiffres annoncés par les organisateurs du salon, la pérennité d’une société passerait de 55 % à 70 % en moyenne lorsque son créateur disposerait d’un réseau développé. Et le quart du chiffre d’affaires des TPE dépendrait du tissu relationnel de leur dirigeant. A titre d'exemple, un membre du BNI (Business Network International) peut développer en moyenne 40 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire par an, en utilisant le principe des recommandations. Alors, n’attendez plus, « réseautez » !