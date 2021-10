Réseau M France change de nom et d'identité visuelle

En juin 2020, le Réseau M Québec a matérialisé la redéfinition de ses missions et de sa vision par une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom. Est ainsi né le Réseau Mentorat France, dont l'objectif est d'offrir un programme de mentorat pour tous les entrepreneurs sur tout le territoire national, indépendamment de leur âge, du niveau de développement de leur entreprise et de leur secteur d'activité.

Parallèlement à ce changement de marque et d'image, le réseau se déploie et a créé deux cellules en Ile-de-France, un programme dans l'agriculture et des collaborations avec différents acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise comme la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin ou le Territoire de Grand Orly Seine Bièvre.

Accompagner la mise en place du mentorat

L'une des principales actions du Réseau est d'offrir un accompagnement à la mise en place d'un programme de mentorat aux organismes d'accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent proposer du mentorat à leurs bénéficiaires et le produire en autonomie. Pour cela, le Réseau Mentorat France propose une formation et un accompagnement, dans une dynamique de réseau avec le Québec. L'enjeu, de taille, est de s'approprier en quelques mois vingt ans de R&D et d'outils développés par les pionniers du mentorat.

Dans le cas où ces organismes souhaiteraient proposer du mentorat à leurs bénéficiaires sans se former à la méthode, le Réseau Mentorat France adapte et produit le programme en son nom et place, en « marque blanche ».

Enfin, le Réseau Mentorat France s'attèle à apporter le mentorat directement aux entrepreneurs dans les zones du territoire national où il n'est pas représenté par une structure d'accompagnement.

Un réseau pour tous les entrepreneurs

Le mentorat permet à tout entrepreneur, de bénéficier

d'un accompagnement personnel, bénévole et confidentiel, apporté par un entrepreneur expérimenté appelé « mentor » qui transmet au « mentoré » son savoir être d'entrepreneur.

A travers le Réseau Mentorat, les entrepreneurs interagissent ensemble et créent une relation d'accompagnement et de partage durables, facteur de réussite et de mieux-être.

Le Réseau s'appuie sur des mentors expérimentés, formés et dont l'approche en mentorat met l'accompagnement de l'humain entrepreneur au cœur de son action, quel que soit le secteur d'activité et le stade de développement de son entreprise. Chaque mentor est donc formé pour exercer au mieux son rôle.

Le Réseau Mentorat est un allié de taille dans la relance économique à venir et accueille toujours plus

d'entrepreneurs désireux de fournir un accompagnement fortement personnalisé et de transmettre ce désir à leur tour.