Réseau Entreprendre® Val-de-Marne fête ses lauréats

Les 16 lauréats de la promotion parrainée par Philippe Hayat, fondateur de 100 000 entrepreneurs, ont été mis à l’honneur : des projets évoluant dans des domaines variés et innovants allant de l'outil de diagnostic du cancer du sein aux cosmétiques bio multi-actions en passant par une valise 6 en 1 de puériculture.

Les partenaires financeurs en prêt d’honneur étaient présents à cette manifestation. Pascal Savoldelli, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne et président de l’Agence de développement Paris Val-de-Marne, Claude Schneegans, directeur territorial à la Caisse des Dépôts et consignations et le docteur Anne Gagnepain-Lacheteau, directeur des affaires publiques de Sanofi Ile de France, ont pu ainsi réaffirmer leur soutien à l’association et remettre aux lauréats le célèbre trophée Réseau Entreprendre®.

Les entreprises du Val-de-Marne, nombreuses dans l’assistance, étaient représentées notamment par Gérard Delmas, président de la CCI Val-de-Marne, Didier Genevois, Président de la CGPME 94 et Dominique Parganin, Directrice Innovation de l’Agence de développement du Val de Marne, qui ont pu apprécier la qualité des projets et le professionnalisme de l’association.

Cette soirée a également été l'occasion pour Réseau Entreprendre® Val de Marne de faire le bilan d'une année active en cette période de ralentissement économique. En effet, 367 000 euros ont été accordés sous forme de prêts d'honneur et 1 150 heures de bénévolat de chefs d'entreprises ont bénéficié aux entrepreneurs dans le cadre d'un véritable accompagnement à la personne.