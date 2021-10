Réseau Entreprendre® Val-de-Marne et les entrepreneurs de l'avenir

En marge des récompenses, le Réseau Entreprendre® Val-de-Marne a officialisé deux partenariats avec la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre et la Chambre de commerce et d’Industrie du Val-de-Marne. Ces conventions ont été signées en présence de Vincent Jeanbrun, vice-président de la communauté du Val-de-Bièvre, et Gérard Delmas, président de la CCI du Val-de-Marne. Cette soirée a également été l’occasion pour Réseau Entreprendre® Val-de-Marne de faire le bilan après deux ans d’activité. 792 000 € ont été accordés sous forme de prêt d’honneur, 139 emplois ont été créés ou sauvegardés et 2 470 heures de bénévolat de chefs d’entreprises ont bénéficié aux entrepreneurs dans le cadre d’un véritable accompagnement à la personne.