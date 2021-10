Réseau Entreprendre : un nouveau Manifeste pour présenter sa vision 2025

A l'occasion de sa dernière Assemblée générale, la Fédération Réseau Entreprendre, dont la mission est la promotion et le développement de l'entrepreneuriat en France, a présenté sa vision à l'horizon 2025 et réaffirmé ses valeurs à travers un tout nouveau manifeste. Il a également annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de recrutement de membres : « Avec Réseau Entreprendre, j'agis pour mon territoire. »

La vision 2025 de Réseau, projet stratégique et collaboratif qui a fait l'objet d'une large consultation interne, répond aux nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et éthiques d'un monde qui change. « La crise sanitaire et économique liée au Covid-19 nous a montré que le monde change encore plus rapidement que nous ne le pensions. », a déclaré Olivier de la Chevasnerie, président de Réseau Entreprendre.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel pour nous de renforcer nos trois valeurs d'origine : la personne, la gratuité et la réciprocité, avec deux nouvelles valeurs : bienveillance et solidarité. Nous remercions l'assemblé générale d'avoir validé notre vision pour 2025 de créer plus d'emplois grâce aux entrepreneurs qui anticipent les défis d'un monde qui change. Pour mener à bien cet objectif, nous lançons aujourd'hui une campagne nationale de recrutement de membres ‘Avec Réseau Entreprendre, j'agis pour mon territoire'», a t-il ajouté.

Développer et pérenniser les entreprises

Lors de l'assemblée générale, le Réseau est revenu sur son bilan global, qui compte 130 000 emplois créés ou sauvegardés et 13 000 entreprises accompagnées depuis sa création, 130 implantations dans 10 pays et 67 associations ainsi que14 500 chefs d'entreprise dans le mode, dont 9 500 chefs d'entreprise bénévoles, qui sont entièrement dévoués au soutien et à l'accompagnement des jeunes entreprises, pour près de 180 000 heures de bénévolat.

Durant les cinq prochaines années, Réseau Entreprendre souhaite développer, au sein de la communauté du Réseau, un élan de bienveillance et de solidarité, une communauté connectée à l'environnement afin de répondre aux défis écologiques d'une société en pleine mutation. Sa vision pour 2025 est donc de créer plus d'emplois grâce aux entrepreneurs qui anticipent les défis du monde de demain.

Ambitions pour 2025 : se déployer au-delà des frontières

D'ici 2025, Réseau Entreprendre souhaite accompagner 2 000 lauréats supplémentaires, 100 associations et s'implanter dans cinq pays supplémentaires afin de poursuivre sa mission d'intérêt général et de contribuer toujours plus à faire vivre et prospérer un écosystème local fort. Pour ce faire, le Réseau doit grandir au niveau régional et international, grâce à de nouveaux membres impliqués, engagés et responsables, investis dans les prochaines initiatives économiques positives.