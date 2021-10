Réseau Entreprendre au Salon des Entrepreneurs Paris

Sur les 1 000 nouveaux projets de création d'entreprise que Réseau Entreprendre accompagne chaque année, 38 % sont portés par plusieurs entrepreneurs. Cette donnée est essentielle pour Réseau Entreprendre qui prône « la culture du vis-à-vis » comme l'explique Frédérique Jeske, sa directrice générale : « Entreprendre à plusieurs, tout comme la démarche de s'entourer et se faire accompagner… sont des clés incontournables de réussite pour l'entrepreneur, qui sort ainsi de son isolement et de sa solitude. Le regard de son associé, des membres de son réseau, de son accompagnateur sont autant d'atouts pour renforcer sa capacité de remise en question et prendre les décisions les plus adaptées à la réussite de son projet ».

L'union fait la force

Les chiffres confirment cette hypothèse. Le taux de pérennité à cinq ans des entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre est de sept points supérieur pour les lauréats qui se sont lancés à plusieurs. Entreprendre à plusieurs est également gage d'une croissance accélérée. D'après une enquête de Réseau Entreprendre, menée auprès de 2 000 entrepreneurs, 45 % des entrepreneurs associés ont connu sur les cinq dernières années une croissance à deux chiffres, quand les entrepreneurs qui étaient seuls n'étaient que 36 % à atteindre ce niveau de croissance.

Les entrepreneurs ont aujourd'hui conscience que le collectif est un atout pour leur entreprise. Ils positionnent au deuxième rang des leviers de croissance « la capacité à s'entourer », juste devant « la capacité à nouer des partenariats » et « le fonctionnement en réseau ».

La qualité de l'entourage du dirigeant lui permet de dépasser ses limites et de faire sauter les verrous psychologiques qui freinent son développement. Pour faire grandir les entreprises, la mise en place d'une gouvernance structurée est un passage obligé. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas : seuls 33 % déclarent avoir mis en place un comité stratégique, d'après l'enquête Réseau Entreprendre. Comme le souligne Frédérique Jesken « La gouvernance ne concerne pas que les grands groupes. Pour grandir et durer, les TPE et les PME ont besoin d'entrer dans une dynamique de gouvernance. Réseau Entreprendre encourage ainsi ses lauréats à mettre en place les conditions d'une dualité bienveillante dès le démarrage de leur activité ».

