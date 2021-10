Réseau de bus : Paris et le STIF lancent une grande concertation

Jusqu'à la fin du mois de novembre, la Ville de Paris et le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) lancent une grande consultation publique pour permettre aux habitants d'exprimer leurs attentes sur le réseau de bus parisien.

Un projet de réorganisation du réseau actuel, constitué de plus de 60 lignes, a été mis au point par la Ville de Paris, la RATP et le Syndicat des transports d'Île-de-France. Ce réseau a peu changé depuis 50 ans, alors que la démographie parisienne a fortement évolué de son côté, avec une diminution du nombre d'habitants dans le centre et, a contrario, un accroissement de la population et des activités dans la périphérie.

Pour recueillir les remarques des habitants, une plateforme a été mise en service. Des panneaux d'exposition seront également mis à la disposition du public dans chaque mairie d'arrondissement.

La Ville de Paris s'est fixé deux grandes priorités : mieux desservir l'ensemble des arrondissements de la capitale et faciliter les liaisons avec les villes voisines. Des extensions importantes ou des créations de lignes sont prévues, comme la nouvelle ligne 71 qui reliera la porte de la Villette au 13e arrondissement, via la place des Fêtes, Belleville et Nation.

Des augmentations des fréquences de passage des bus, ainsi que des améliorations de service en fin de soirée, seront également nécessaires pour renforcer le confort des usagers et réduire les temps d'attente. Pour accompagner cette refonte du réseau, la mairie de Paris réalisera des aménagements de voirie qui permettront aux bus de mieux circuler.

Le renouveau du réseau de bus parisien bénéficiera au million d'utilisateurs quotidiens, dont 50% sont des habitants de petite et grande couronnes. Il complétera les nombreux projets soutenus par la mairie de Paris pour faciliter la mobilité des habitants et offrir des alternatives à la voiture, comme le prolongement du tramway des Maréchaux, le plan vélo, les prolongements des lignes de métro 11 et 14.

La concertation aboutira à la mise en service du nouveau réseau de bus à l'automne 2018.

Les prochaines réunions publiques coprésidées par Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des déplacements et de l'espace public :