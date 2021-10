RER Vélo : aménagement des axes cyclables

Le projet de “RER Vélo”, imaginé par le collectif, est soutenu par la Région qui en assure la coordination, et le co-construit avec les collectivités. Les prescriptions du cahier des charges portent notamment sur la création de tracés directs, la sécurité et le confort d'usage des cyclistes, le choix de revêtements, la bonne lisibilité de l'identité visuelle et un jalonnement efficace. Pour les collectivités, l'insertion de ces aménagements “à haut niveau de service” pourra nécessiter, dans certains cas, des choix impactants, comme la suppression d'une file de stationnement, par exemple. Selon la Région, « ces choix se justifient par le niveau très structurant du RER Vélo pour le réseau cyclable ».

Pour les maitres d'ouvrage, le respect du cahier des charges conditionnera les financements régionaux dans le cas de la création de nouveaux aménagements ou encore de reprise d'aménagements existants. Des dérogations pourront cependant être examinées au cas par cas par un Comité d'experts, composé de représentants du Cerema, du Collectif Vélo, de la Région et de deux collectivités partenaires.