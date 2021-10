Réquisition de logements à Paris: une soixantaine d'immeubles repérés

Dans un communiqué, le préfet précise que dans le cadre des instructions du Premier ministre sur les réquisitions de logement, "un état des lieux susceptibles d'être réquisitionnés à Paris a été déjà établi par les services de l'Etat" et a permis de repérer une soixantaine d'immeubles, "dont la moitié présente un réel potentiel". "Un examen approfondi, au cas par cas, est en cours", ajoute le communiqué.

Il s'agit d'immeubles appartenant à des personnes morales, comme des banques, assurances, etc., précise la préfecture de Région, qui assure qu'"aucun immeuble appartenant à des particuliers n'est visé à ce stade". Il s'agit là d'un "processus long, qui prend du temps", précise-t-on de même source. Par ailleurs, en cas d'urgence, "si au coeur de l'hiver, aucune solution pour des familles qui demandent un hébergement d'urgence n'était trouvée, le préfet réquisitionnera un bâtiment appartenant à une institution publique ou à une entreprise afin de mettre tout le monde à l'abri".

Près de 6.000 places d'hébergement d'urgence ont été identifiées en Île-de-France dans le cadre du plan hivernal (contre 4.600 l'année dernière), et 2.100 sont déjà ouvertes, dont 1.786 occupées au 15 novembre, précise le communiqué.

Selon le communiqué, "tout au long de l'hiver, tout sera mis en oeuvre pour qu'il n'y ait personne dehors", avec l'ouverture "du plus grand nombre de places possibles" et des centres "ouverts 24 heures sur 24, si nécessaires". Toute l'année, chaque jour, 40.000 places d'hébergement sont ouvertes et financées par l'Etat en Île-de-France, dont la moitié à l'hôtel.

Daniel Canepa participait mardi à l'inauguration d'un centre d'hébergement d'urgence à Paris, destiné à prendre en charge des familles actuellement hébergés dans des hôtels réservés par le Samu social, "en vue de favoriser, à l'issue de l'hiver, leur accès à un logement stable et libérer ainsi des places d'hébergements d'urgence".

80 personnes en famille peuvent être accueillies, dans 19 logements indépendants.

