Reprise : LegalPlace lance deux nouvelles solutions

Le confinement prolongé a provoqué une explosion inédite du télétravail dans les entreprises ces derniers mois. Généralisée au début de la crise du coronavirus, cette forme d'organisation reste la norme jusqu'à nouvel ordre, même après le déconfinement. Il sera désormais un mode usuel d'organisation du travail, avec une fréquence adaptée, tant les bénéfices sont nombreux pour les salariés et les employeurs.

Néanmoins et pour éviter tous les écueils possibles et identifier les meilleures pratiques, le télétravail doit être soigneusement encadré et formalisé au sein de l'entreprise.

Dans ce cadre et pour les salariés qui restent en télétravail totalement ou partiellement, LegalPlace met à disposition des employeurs une charte de télétravail sur-mesure pour mettre en place sereinement et efficacement le travail à distance.

Cette charte de télétravail (et les avenants aux contrats de travail) est indispensable pour poser les règles d'encadrement du télétravail. Nombreuses sont aujourd'hui les entreprises qui ont instauré un cadre informel de télétravail. Or, il est risqué de pérenniser une telle pratique sans cadre écrit. Ce document va permettre à l'employeur de rédiger une charte totalement personnalisée définissant les salariés éligibles, les modalités de fonctionnement, les droits et les devoirs des télétravailleurs.

Avec la reprise de l'activité et le retour au travail, LegalPlace propose également de créer toute sa documentation d'affichage santé et sécurité obligatoire sur-mesure des risques Covid-19. Cela comprend notamment le Document unique d'évaluation des risques professionnels qui est le document essentiel pour assurer la sécurité et la santé des salariés. De nombreuses entreprises n'ont pas actualisé (en intégrant le risque Covid-19), voire jamais mis en place cet affichage obligatoire. Or, il est légalement obligatoire pour toute entreprise employant au moins un salarié.

« Il est essentiel pour nous de continuer à être solidaires en accompagnant au mieux les entreprises dans leur reprise. C'est pourquoi nous avons revu les tarifs de nos solutions, entièrement forfaitisés, largement à la baisse durant cette période exceptionnelle », déclare Racem Flazi, CEO de LegalPlace.